Леся Нікітюк здивувала, як незвичайно прикрасила ялинку живими трояндами

Знаменитість також показала лайфгак, як зробити так, аби квіти якомога довше не в'янули.

Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала, як незвичайно прикрасила новорічну ялинку.

У своєму Instagram знаменитість похизувалася, яке в неї цьогоріч святкове деревце. До слова, Леся відмовилася від ялинкових прикрас, замість них вона використала живі квіти. Ведуча прикрасила ялинку яскравою гірляндою та червоними трояндами.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Перша ялинку тут…", - зазначила Леся, ймовірно, маючи на увазі, що саме в цій квартирі.

Ялинка Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, знаменитість також показала лайфгак, як зробити так, аби живі квіти простояли якомога довше та не в'янули. Ведуча купила спеціальні тримачі для троянд, куди, ймовірно, можна налити трішки води. Окрім того, квіти будуть тримати форму.

Ялинкові прикраси Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Користувачі Мережі оцінили креативність Лесі та засипали її компліментами. Вони зазначили, що в неї цьогоріч неабияк гарна ялинка: "Дуже цікава ідея оформлення", "красуня", "навіть троянди розквітли у ялинці Лесі".

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик прикрасила вдома новорічну ялинку. Вагітній ведучій допомагали чоловік та доньки.

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