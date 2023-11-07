Леся Нікітюк зі сльозами на очах повідомила про горе в її родині

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що в її родині сталося горе.

Сумною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Леся розповіла, що померла її рідна та близька людина – бабуся Марія. Ведуча негайно поїхала до села, де жила бабуся, аби провести її в останню путь.

Леся Нікітюк із бабусею / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Померла наша бабуся Марія…Сьогодні з'їхалися до нашого рідного села всі родичі, діти, онуки, аби попрощатися з бабулею", - поділилася Леся.

Допис Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коли Нікітюк ділилася сумною новиною про втрату рідної людини, вона не могла стримати сліз та плакала. Ведуча зізналась, що в неї більше не залишилося ані бабусь, ані дідусів.

"Доїжджаю я до хати, їду через села. Плачу, згадую…Це вже не лишилося в мене ані бабусь, ані дідусів. Таке життя…Як кажуть старі люди: "Дай Бог ще нам дожити до 90 років і померти своєю смертю". У наш час це велика рідкість. Бабуся пережила Голодомор, пережила війну. Це все ще потріпало нерви. У кого бабусі і дідусі живі – дай їм Бог здоров'я. Не забувайте про них, телефонуйте їм, пишіть", - додала ведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк зазначила, що бабуся Марія назавжди залишиться в її пам'яті та серці.

"Ми сумуємо за тобою…", - розчулила зверненням до бабусі Леся.

Бабуся Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно помер український ведучий Анатолій Васянович. Телевізійника не стало у віці 80 років.

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