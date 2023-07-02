Леся Нікітюк зі сльозами прокоментувала чутки, що коханий втік від неї за кордон під час війни

Телеведуча Леся Нікітюк вперше відреагувала на чутки, які пустив блогер Богдан Беспалов. За його словами, у ведучої були довготривалі стосунки, але з початком повномасштабної війни чоловік втік за кордон і покинув Лесю.

Нікітюк у притаманній їй гумористичній формі спростувала цю інформацію і закликала фанів не вірити усіляким пліткам. Леся записала іронічне відео, у якому зі сльозами на очах розповіла власну версію цієї "історії":

"Так, дійсно, я перебувала у стосунках зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар'єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною, він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Не вірте чуткам", - сказала Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що блогер Богдан Беспалов днями на своєму YouTube-каналі повідомив, що Леся Нікітюк перебувала у довготривалих стосунках з впливовим чоловіком з шоубізнесу. За словами Беспалова, той чоловік був чи то звукорежисером, чи то телевізійним оператором. І нібито він посприяв успішній кар'єрі ведучої. Проте, каже Беспалов, щойно почалася повномасштабна війна, коханий нібито виїхав за кордон і перестав виходити з Лесею на зв'язок.

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