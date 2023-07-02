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Леся Нікітюк зі сльозами прокоментувала чутки, що коханий втік від неї за кордон під час війни

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
4499
Час на прочитання
2 хв
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Леся Нікітюк зі сльозами прокоментувала чутки, що коханий втік від неї за кордон під час війни

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Артистка розповіла, як все було "насправді".

Телеведуча Леся Нікітюк вперше відреагувала на чутки, які пустив блогер Богдан Беспалов. За його словами, у ведучої були довготривалі стосунки, але з початком повномасштабної війни чоловік втік за кордон і покинув Лесю.

Нікітюк у притаманній їй гумористичній формі спростувала цю інформацію і закликала фанів не вірити усіляким пліткам. Леся записала іронічне відео, у якому зі сльозами на очах розповіла власну версію цієї "історії":

"Так, дійсно, я перебувала у стосунках зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар'єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною, він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Не вірте чуткам", - сказала Нікітюк.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що блогер Богдан Беспалов днями на своєму YouTube-каналі повідомив, що Леся Нікітюк перебувала у довготривалих стосунках з впливовим чоловіком з шоубізнесу. За словами Беспалова, той чоловік був чи то звукорежисером, чи то телевізійним оператором. І нібито він посприяв успішній кар'єрі ведучої. Проте, каже Беспалов, щойно почалася повномасштабна війна, коханий нібито виїхав за кордон і перестав виходити з Лесею на зв'язок.

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Дата публікації
Перегляди
4499
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