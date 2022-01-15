Леся Нікітюк зізналась, скільки грошей витрачає у салонах краси

Леся пожартувала, що ці кошти могла б витратити на криптовалюту.
Українська ведуча Леся Нікітюк має гарний вигляд.
До слова, зірка часто відвідує салони краси. Там Леся робить різні процедури, які коштують немало. В Instagram-stories Леся розповіла шанувальникам, скільки грошей витратила останнього разу в салоні краси.
"Майже чотири години провели в салоні краси. Жахливо втомилася. Зробила манікюр, педикюр, ламінування брів, купила туш від Віри Брежнєвої зі знижкою, витратила 3,5 тис грн", - розповіла Нікітюк.
Ведуча навіть не втрималася та пожартувала з приводу цього. Вона зазначила, що ці кошти могла б витратити на те, аби купити криптовалюту.
"Це ж скільки можна було криптовалюти купити?" - пожартувала Леся.
Читайте також: