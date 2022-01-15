Леся Нікітюк зізналась, скільки грошей витрачає у салонах краси

Леся Нікітюк зізналась, скільки грошей витрачає у салонах краси

Леся пожартувала, що ці кошти могла б витратити на криптовалюту.

Українська ведуча Леся Нікітюк має гарний вигляд.

До слова, зірка часто відвідує салони краси. Там Леся робить різні процедури, які коштують немало. В Instagram-stories Леся розповіла шанувальникам, скільки грошей витратила останнього разу в салоні краси.

"Майже чотири години провели в салоні краси. Жахливо втомилася. Зробила манікюр, педикюр, ламінування брів, купила туш від Віри Брежнєвої зі знижкою, витратила 3,5 тис грн", - розповіла Нікітюк.

Ведуча навіть не втрималася та пожартувала з приводу цього. Вона зазначила, що ці кошти могла б витратити на те, аби купити криптовалюту.

Леся Нікітюк пожартувала про криптовалюту / instagram.com/lesia_nikituk

"Це ж скільки можна було криптовалюти купити?" - пожартувала Леся.

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