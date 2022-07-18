Леся Нікітюк зізналась, скількох переселенців прихистила від початку повномасштабної війни

Зокрема, знаменитість у своєму рідному Хмельницьку відкрила центр допомоги для переселенців. Там люди, які були вимушені тікати від російських окупантів можуть поїсти та залишитися з ночівлею.

Як у своєму Instagram розповіла Леся, за час існування прихистку у приміщенні початкової школи вдалося розмістити майже 3 тисячі вимушених переселенців, серед них – 320 дітей і 84 домашні улюбленці.

Леся Нікітюк з переселенцями / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Багато сімей залишилось жити у Хмельницькому і області… У них все добре. Чоловіки влаштувались на роботу, мами виховують дітей. Старші дітки зростають і допомагають батькам доглядати молодших… Ви би знали, як це мило, як вони турбуються одне про одного, змінюють підгузки і не кривляться, діляться іграшками, лізуть на сусідську черешню, щоб нарвати її своєму братику чи сестричці", - поділилася Леся.

Леся Нікітюк з переселенцями / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зокрема, маленькі дітки поступово виростають та роблять перші кроки і промовляють слова. Як зазначила Леся, дітлахи знають, що вони не вдома, тож вірять, що незабаром зможуть повернутися до своїх бабусь і дідусів.

До речі, нещодавно у родині переселенців народився хлопчик. Леся розповіла, що його назвали Богданом.

Леся Нікітюк з переселенцями / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"А так як народився він на Хмельниччині, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький", - додала Леся.

Читайте також: