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Леся Нікітюк зустрілася із мером Таллінна та розповіла, як естонці ставляться до українців

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Леся Нікітюк зустрілася із мером Таллінна та розповіла, як естонці ставляться до українців

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк побувала в Естонії та дізналася, як ця країна підтримує Україну.

На Лесю Нікітюк чекала важлива зустріч із мером Таллінна Михайлом Килвартом. Під час неї телеведуча підняла важливі питання про українців. Пізніше у своєму Instagram Нікітюк розповіла шанувальникам, як минув її візит до столиці Естонії.

"24 лютого в Україні - це страшна дата, це початок повномасштабної війни. 24 лютого в Естонії - це День Незалежності. Для естонців День Незалежності - це як день народження! Це веселе і водночас сумне свято. Бо естонський народ пам’ятає і ніколи не забуває про страшні радянські репресії. Тому цей день для них наповнений сльозами щастя й смутку. Під час зустрічі мер Таллінна мені сказав, що коли всі дізналися про повномасштабне вторгнення росії до України, то естонська рана знову відкрилася і почала кровоточити…" - поділилася Леся.

Леся Нікітюк із мером Таллінну / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк із мером Таллінну / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Як розповіла телеведуча, саме тому естонська влада та народ одразу ж почали підтримувати українців та пропонувати свою допомогу. Також зараз багато естонців надсилають свої донати Україні та вірять у ЗСУ.

"Естонія прийняла приблизно 55 тисяч українських біженців, це 4% населення цієї країни. Соціальні служби, послуги освіти – все це надається людям, які тікають від війни. Естонія створила тисячі місць у школах для дітей біженців з України, було відкрито нові школи, зокрема школа Свободи в Таллінні", - розповіла Нікітюк.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
901
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