Леся Нікітюк зустрілася із мером Таллінна та розповіла, як естонці ставляться до українців

На Лесю Нікітюк чекала важлива зустріч із мером Таллінна Михайлом Килвартом. Під час неї телеведуча підняла важливі питання про українців. Пізніше у своєму Instagram Нікітюк розповіла шанувальникам, як минув її візит до столиці Естонії.

"24 лютого в Україні - це страшна дата, це початок повномасштабної війни. 24 лютого в Естонії - це День Незалежності. Для естонців День Незалежності - це як день народження! Це веселе і водночас сумне свято. Бо естонський народ пам’ятає і ніколи не забуває про страшні радянські репресії. Тому цей день для них наповнений сльозами щастя й смутку. Під час зустрічі мер Таллінна мені сказав, що коли всі дізналися про повномасштабне вторгнення росії до України, то естонська рана знову відкрилася і почала кровоточити…" - поділилася Леся.

Леся Нікітюк із мером Таллінну / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Як розповіла телеведуча, саме тому естонська влада та народ одразу ж почали підтримувати українців та пропонувати свою допомогу. Також зараз багато естонців надсилають свої донати Україні та вірять у ЗСУ.

"Естонія прийняла приблизно 55 тисяч українських біженців, це 4% населення цієї країни. Соціальні служби, послуги освіти – все це надається людям, які тікають від війни. Естонія створила тисячі місць у школах для дітей біженців з України, було відкрито нові школи, зокрема школа Свободи в Таллінні", - розповіла Нікітюк.

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