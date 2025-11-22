ТСН у соціальних мережах

Лесик Турко помер: де та коли відбудеться прощання з ексучасником гурту DZIDZIO

Звістка про смерть співака з’явилася 22 листопада.

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з музикантом, колишнім учасником гурту «Дзідзьо» Олегом Турком, він же Лесик.

Як повідомляє журналістка Марія Панчишин у Facebook, прощання з відомим музикантом відбудеться у декілька етапів. Сьогодні, 22 листопада, о 19:00 у Новояворівську відбудеться панахида за упокій душі у церкві святих Петра і Павла. А завтра, 23 листопада, о 12:00 небайдужі зможуть прийти попрощатися з Олегом у тій же церкві. Марія зазначає, що саме захоронення відбудеться у Івано-Франківську.

Зазначимо, про смерть Лесика стало відомо 22 листопада зранку. Офіційної причини наразі не оприлюднюють. Проте раніше син музиканта зізнавався, що батько тривалий час боровся з серцевими захворюваннями та навіть переніс надскладну операцію на серці минулого року. Та того ж року просто посеред виступу він знепритомнів через зупинку серця.

Після клінічної смерті та реанімації Лесика його дружина шокувала зізнанням. Вона у грудні минулого року публічно заявила, що її зіркового чоловіка намагалися вбити. Зокрема, розкрила, що під час обстеження у нього в крові виявили «коктейль із препаратів, не сумісних із життям» й називала інцидент «цинічним отруєнням». Тоді музикант дивом прийшов до тями та навіть почав знову виступати на сцені. Але, на жаль, його серце тепер зупинилося назавжди.

