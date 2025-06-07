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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3327
Час на прочитання
2 хв

Лесика з гурту Дзідзьо отруїли перед концертом: його друзі розкрили правду про зупинку серця співака

Артист потребує негайної операції після інциденту минулого року – родина та близькі відкрили збір.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лесик

Лесик

Український музикант Олег Турко, більш відомий як Лесик з гурту Дзідзьо, після зупинки серця просто посеред концерту минулого року знову перебуває у критичному стані.

Так, у грудні минулого року на очах у публіки артист знепритомнів. Тоді медики констатували клінічну смерть. На щастя, з часом він оговтався та почав повертатися до звичного способу життя. Утім, зараз після розслідування обставин розкрили правду про інцидент.

Так, співак Юлік, посилаючись на слова подруги Лесика Марії Панчишин, написав у фотоблогу, як все було на справді. Зі слів жінки, артист напередодні того концерту став жертвою злочинців, які хотіли отруїти його, а після смерті – заплямувати репутацію музиканта ще більше.

"У грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть. Офіційно – зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною. Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могти ще й очорнити", - повідомляють близькі до ситуації артиста.

Юлік про отруєння Лесика / © instagram.com/julikofficial

Юлік про отруєння Лесика / © instagram.com/julikofficial

Лікарі були вкрай обережні в прогнозах, адже раніше не стикалися зі схожими випадками. Навіть фахівці з реанімації не давали великих шансів на відновлення. Проте Лесик дивом вижив. Однак нещодавнє планове обстеження виявило ускладнення: стеноз аортального клапана — серйозне порушення роботи серцево-судинної системи, що, ймовірно, стало наслідком інтоксикації.

"Лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто вижив, а й почав повноцінно повертатись до життя Та нас спіткала ще одна біда. Під час планового огляду виявилося, що організм не витримав такої дози токсичних речовин і у Лесика почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів", - йдеться у заяві.

Наразі триває збір коштів на лікування на сторінках у Facebook Юліка та Марії Панчишин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3327
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