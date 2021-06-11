Лесю Нікітюк "зламали", запостили її інтимні фото та переписку з "Холостяком"

Ведуча вже сторінку відновила.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно хизувалася розкішними ногами у купальнику, стала жертвою хакерів.

Так, хтось зламав сторінку знаменитості у Instagram. Зловмисник замість аватарки розмістив світлину журналіста Дмитра Гордона, а у сторіс фотоблогу розмістив пікантні фото Лесі та деякі цікаві переписки зі знаменитостями.

instagram.com/lesia_nikituk

Приміром, хакери злили у Мережу переписку Нікітюк з "холостяком" Михайлом Заливаком.

instagram.com/lesia_nikituk

Також недоброзичливці Лесі поділилися її заграванням у переписці зі співаком Максом Барських.

instagram.com/lesia_nikituk

Зараз вже Леся відновила свою сторінку і встигла записати звернення до своїх фоловерів. Ведуча зазначала, що здогадується, хто її зламав.

"Я дивлюся, людина одна, яку я здається знаю, вирішила таким чином привернути мою увагу. Так от, шановний, я свою ж і без вас можу виставити на легкому взагалі. Тому що я свою ж люблю. А те, що ви там попорпалися і виставили, повірте, не сильно вам й цікаво було. Навіть хакерам не цікаво порпатися у моїх переписках. Фотку Гордона я, певно, залишу до ранку на аватарці", - сказала Леся і зробила - запостила фото своєї п'ятої точки.

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що у квітні жертвою хакерів став співак Олександр Пономарьов. Артисту зламали сторінку у соцмережі.

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