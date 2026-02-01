Лейбл Jerry Heil остаточно розірвав співпрацю з Кажанною: що буде з піснями підопічної після скандалу

Jerry Heil і Кажанна

Українська співачка Кажанна та лейбл NOVA MUSIC, співвласницею якого є Jerry Heil, офіційно оголосили про повний розрив співпраці.

Після резонансного конфлікту, що спалахнув у січні, сторони остаточно поставили крапку в професійних відносинах і розійшлися без взаємних претензій. Як зазначається у спільному дописі в Instagram, всі фінансові та правові питання були врегульовані шляхом переговорів.

Лейбл передав Кажанні повну дистрибуцію бек-каталогу, а також усі майнові права на пісні, фонограми, кліпи та інші матеріали, створені під час співпраці. Крім того, артистка отримала доступи до всіх платформ і сторінок проєкту.

У NOVA MUSIC наголосили, що відтепер не беруть участі в жодних організаційних чи творчих процесах, пов’язаних із Кажанною, і визнають її єдиною правовласницею власної творчості. Водночас лейбл підкреслив, що не нестиме відповідальності за подальші дії співачки у публічному просторі.

Допис NOVA MUSIC і Кажанни

«Шляхом переговорів фінансові та правові питання було вирішено. Лейбл NOVA MUSIC надав деталізовану звітність за увесь період співпраці. Також лейбл передав артистці дистрибуцію бек-каталогу; всю частку майнових прав, яка належала лейблу, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах нашої співпраці; всі доступи (логіни, паролі, адміністраторські права) до відповідних платформ та сторінок. Лейбл не претендує на будь-які права на неї, визнає артистку єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню», — написали Кажанна та лейбл у спільному дописі.

Сама Кажанна лаконічно підтвердила завершення історії співпраці, залишивши під публікацією короткий коментар: «bye-bye».

Нагадаємо, публічний конфлікт між Кажанною та Jerry Heil розгорівся ще у січні. Кажанна повідомила про моральний тиск з боку лейблу і називала контракт «рабським», тоді як Jerry Heil заперечувала будь-які обмеження творчої свободи та розкрила домовленості. Зрештою сторони дійшли згоди та юридично закрили всі питання.