ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
618
Час на прочитання
2 хв

Лейбл Jerry Heil остаточно розірвав співпрацю з Кажанною: що буде з піснями підопічної після скандалу

Обидві сторони врегулювали всі питання після резонансу в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Jerry Heil і Кажанна

Jerry Heil і Кажанна

Українська співачка Кажанна та лейбл NOVA MUSIC, співвласницею якого є Jerry Heil, офіційно оголосили про повний розрив співпраці.

Після резонансного конфлікту, що спалахнув у січні, сторони остаточно поставили крапку в професійних відносинах і розійшлися без взаємних претензій. Як зазначається у спільному дописі в Instagram, всі фінансові та правові питання були врегульовані шляхом переговорів.

Лейбл передав Кажанні повну дистрибуцію бек-каталогу, а також усі майнові права на пісні, фонограми, кліпи та інші матеріали, створені під час співпраці. Крім того, артистка отримала доступи до всіх платформ і сторінок проєкту.

У NOVA MUSIC наголосили, що відтепер не беруть участі в жодних організаційних чи творчих процесах, пов’язаних із Кажанною, і визнають її єдиною правовласницею власної творчості. Водночас лейбл підкреслив, що не нестиме відповідальності за подальші дії співачки у публічному просторі.

Допис NOVA MUSIC і Кажанни

Допис NOVA MUSIC і Кажанни

«Шляхом переговорів фінансові та правові питання було вирішено. Лейбл NOVA MUSIC надав деталізовану звітність за увесь період співпраці. Також лейбл передав артистці дистрибуцію бек-каталогу; всю частку майнових прав, яка належала лейблу, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах нашої співпраці; всі доступи (логіни, паролі, адміністраторські права) до відповідних платформ та сторінок. Лейбл не претендує на будь-які права на неї, визнає артистку єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню», — написали Кажанна та лейбл у спільному дописі.

Сама Кажанна лаконічно підтвердила завершення історії співпраці, залишивши під публікацією короткий коментар: «bye-bye».

Нагадаємо, публічний конфлікт між Кажанною та Jerry Heil розгорівся ще у січні. Кажанна повідомила про моральний тиск з боку лейблу і називала контракт «рабським», тоді як Jerry Heil заперечувала будь-які обмеження творчої свободи та розкрила домовленості. Зрештою сторони дійшли згоди та юридично закрили всі питання.

Дата публікації
Кількість переглядів
618
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie