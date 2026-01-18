ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гламур
1065
3 хв

Лейбл Jerry Heil розірвав контракт з Кажанною й розкрив правду про скандал: "Ми фінансували проєкт"

У NOVA MUSIC відповіли на обвинувачення підопічної Кажанни й пояснили причину розриву співпраці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Jerry Heil і Кажанна

Скандал співачки Кажанни та лейблу її продюсерки Jerry Heil добігає завершення.

У фотоблогу лейбл NOVA MUSIC після скандальних обвинувачень підопічної розставив усі крапки над «і». Так, у заяві повідомили, що «достроково припинять співпрацю з артисткою Кажанна», яка розпочалася ще 2023 року. До того ж виявилося, що таке рішення було ухвалено ще наприкінці осені 2025 року.

«Наприкінці осені 2025 року ми дійшли висновку, що поточні умови співпраці більше не задовольняють обидві сторони, і розпочали обговорення подальших кроків. У грудні відбулася особиста зустріч, під час якої ми детально проговорили всі нюанси завершення співпраці та спільно ухвалили рішення запустити процедуру дострокового розірвання контракту. Окремо ми домовились завершити цей процес у січні та вийти з публічною комунікацією в той самий місяць, погодившись із поваги один до одного не коментувати ситуацію до офіційного оголошення», — йдеться у дописі NOVA MUSIC в Instagram.

Допис NOVA MUSIC в Instagram

Зіркова власниця лейблу з партнером пояснила, що всі звинувачення про роялті та авторські права «не відповідають дійсності». І водночас пояснила, що NOVA MUSIC на старті співпраці підписали договір. Згідно з документом, «70% чистого прибутку відходило лейблу, а 30% — артистці». При цьому Jerry Heil з партнером запевняє, що інвестувала у розвиток творчості Кажанни і «не втручалася у її творчі рішення». З часом вони переглянули модель поділу прибутку й запропонували 50 на 50%, але співачка відмовилася.

«Проєкт планувався як довгострокова інвестиція: при вкладених ресурсах він мав почати приносити прибуток лейблу з третього року співпраці. У межах цієї співпраці ми повністю фінансували проєкт: створення пісень та відеоконтенту, промо, підготовку технічних, концертних і рекламних райдерів, запуск концертної та комерційної інфраструктури, а також роботу команди. Станом на сьогодні проєкт ще не вийшов у фінансовий плюс. При цьому ми ніколи не вимагали і не вимагаємо фінансової компенсації від артистки. Також ніколи не посягали і не посягаємо на авторські права Кажанни», — написав лейбл.

Дописи NOVA MUSIC в Instagram

Крім того, NOVA MUSIC відреагували на обвинувачення Кажанни у її «моральних травмах». Вони пояснили, що «працювали коректно та з повагою», але визнали, що сама артистка «переходила кордони робочого спілкування і давала волю емоціям».

Кажанна і Джері Хейл скандал — що відомо

В українському шоубізнесі спалахнув гучний скандал за участі співачок Кажанни та Jerry Heil. Артистка публічно висловила незадоволення співпрацею з лейблом NOVA MUSIC, який належить Jerry Heil, звинувативши його в токсичній комунікації та проблемних умовах контракту.

Конфлікт почався з жартівливого допису Кажанни в Threads, де вона переінакшила текст своєї пісні «boy» на релігійний лад. Таким чином зірка завуальовано підколола Jerry Heil, яка сповідує схожі мотиви у своїй цьогорічній конкурсній пісні на нацвідбір «Євробачення-2026». Реакція користувачів виявилася неоднозначною. Але вже згодом співачка опублікувала серію сториз зі скандальними заявами про бажання припинити публічну діяльність та порівняла співпрацю з лейблом із «токсичними стосунками».

Після цього Кажанна зробила ще одну розгорнуту заяву, в якій пояснила суть конфлікту. За її словами, лейбл почав шантажувати роялті, чинити тиск щодо підписання нової угоди та вимагання виконання рекламних зобов’язань. Артистка наголосила, що її мета — не скандал напередодні нацвідбору, а намагання досягти справедливості.

Допис Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

