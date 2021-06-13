Ліам Гемсворт вперше після розлучення з Майлі Сайрус показав фото з новою коханою

Актор і модель Габріелла Брукс вперше вийшли у світ як пара.

Відомий австралійський актор, зірка "Голодних ігор" Ліам Гемсворт, який минулого року розлучився зі співачкою Майлі Сайрус, вперше показав фото з новою коханою.

На сторінці в Instagram 31-річний знаменитість опублікував перші знімки із моделлю Габріеллою Брукс, яка молодша на 6 років. Разом закохані відвідали благодійну вечерю Gold Dinner 2021.

instagram.com/liamhemsworth

Для першого спільного виходу у світ Брукс обрала довгу чорну сукню із глибоким декольте, а Гемсворт – чорну сорочку та костюм.

instagram.com/liamhemsworth

"Фантастичний вечір, в рамках якого були зібрані такі необхідні кошти для лікування і багато розказано про одну з найважливіших і складних проблем - психічне здоров'я дітей. Дякую Моніці Сандерс-Вейнберг за організацію вечора і за все, що ви робите для дитячої лікарні Сіднея" - написав Ліам.

Фани не змогли оминути публікацію та засипали пару компліментами. Також юзери зазначили, що Габріелла дуже схожа на Дженніфер Лоуренс.

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Зауважимо, в офіційному шлюбі з Майлі Сайрус Ліам Гемсворт прожив лише 9 місяців, хоча до цього перебували у стосунках впродовж 10 років. Пара розлучилася на початку 2020-го.

Вперше про роман Ліама і Габріелли заговорили в листопаді 2019 року. За весь час їхнього роману папараці вдавалося сфотографувати їх разом лише двічі.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, як Ліам Гемсворт відреагував на зізнання ексдружини Майлі Сайрус. Актора не зворушили слова колишньої.

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