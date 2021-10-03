Lida Lee і Ніно зізнались, як відреагували на розрив контракту з MONATIK

Lida Lee і Ніно зізнались, як відреагували на розрив контракту з MONATIK

Виконавиці говорять, що їм складно було це усвідомити.

Артистки Lida Lee і Ніно розповіли, як відреагували на припинення співпраці з їхнім експродюсером, співаком MONATIK.

Як говорять співачки "Світському життю", їм складно було усвідомити те, що Дмитро Монатік більше не їхній продюсер. Артисти зізнаються, що "було багато сліз".

MONATIK, Lida Lee і Ніно / instagram.com/monatik_official

"Мені здавалась, що це все. Це кінець. Потім я зрозуміла, що це тільки початок", - поділилась Ніно.

Зі свого боку Lida Lee говорить, що довго не могла оговтатись. Тим більше вона мріяла працювати у команді MONATIK. Однак зірка вдячна своєму експродюсеру за досвід та вміння, які вона отримала.

"Не потрібно шукати в цій ситуації якісь смисли. Потрібно подякувати та йти далі", - зазначила Lida Lee.

Зауважимо, у середині липня Дмитро Монатік приголомшив новиною, що через рік співпраці вирішив припинити робочі стосунки зі своїми підопічними Lida Lee і Ніно. Він повідомив, що вони розійшлися добрими друзями та підтримуватимуть одне одного.

Як говорять артистки, це рішення прийняла команда MONATIK.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee зізналась, що планувала збільшити собі груди. Артистка комплексувала через маленький бюст.

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