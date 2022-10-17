Lida Lee і звільнена з полону "Пташка" замилували Мережу спільною світлиною

Виконавиця Lida Lee та звільнена із російського полону Катерина Поліщук, відома за позивним "Пташка", поділилися спільним фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася милим селфі із захисницею "Азовсталі". Дівчини познайомилися за кулісами нічного клубу, де виступала Ліда.

"Ми знаходимось там, на передовій, щоб ви тут продовжували робити свою справу…" — такі важливі і вчасні для мене слова за кулісами сказала мені Пташка. На очі навертаються сльози, коли бачу наших захисників на волі вдома, а скільки героїв ще чекають звільнення", - написала співачка.

Артистка додала, що мріє, аби всі українські захисники нарешті повернулися додому із полону живими та неушкодженими.

"Мрію, щоб усі полонені захисники та захисниці повернулись додому. Не вистачає слів вдячності кожному, хто боронить Україну на фронті та в тилу. Тому давайте конвертувати їх у вчинки", - сказала Ліда.

Шанувальники були раді бачити улюблену співачку та українську героїню разом.

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