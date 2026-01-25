- Дата публікації
Lida Lee після заяви про роман із Салемом показалася в його обіймах і чуттєво привітала з 42-річчям
Артистка показала її побут із зірковим бойфрендом.
Українська співачка Lida Lee продовжує ділитися теплими моментами з особистого життя та дедалі частіше з’являється поруч зі своїм коханим — музикантом і військовослужбовцем Даніелем Салемом.
25 січня артист святкує 42-й день народження, і з цієї нагоди виконавиця присвятила йому чуттєве привітання в Instagram. Lida Lee опублікувала добірку кадрів, на яких закохані позують разом — як у робочих миттєвостях, так і в домашній, затишній атмосфері.
На знімках пара має абсолютно щасливий та розслаблений вигляд, а особливу увагу шанувальників привернуло фото Салема з донькою. Схоже, співачка вже добре знайома з Санта-Луною.
«Я не боюсь висоти, коли зі мною ти! З твоїм Днем! Сіпісіп!» — замилувала виконавиця.
Окрім романтичних кадрів, уважні фанати помітили ще одну символічну деталь — нове парне татуювання пари. На пальцях Lida Lee та Даніеля з’явився візерунок, який при поєднанні складається у слово LOVE. Раніше закохані вже робили спільне тату зі словом «схожі», тож тепер їхній зв’язок закарбований одразу двома знаками.
Сам Даніель Салем не залишив привітання без відповіді та лаконічно написав у коментарях: «Люблю! Сіпісіп».
Шанувальники пари теж не стримали емоцій — у коментарях під дописом з’явилися десятки теплих побажань і компліментів.
Чудові! Довгого-довгого щастя вам
Дуже гарна пара
З іменинником! Я знала, що ви будете разом, ніби інь та янь
