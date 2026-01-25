ТСН у соціальних мережах

Lida Lee після заяви про роман із Салемом показалася в його обіймах і чуттєво привітала з 42-річчям

Артистка показала її побут із зірковим бойфрендом.

Валерія Гажала
Lida Lee і Даніель Салем

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee продовжує ділитися теплими моментами з особистого життя та дедалі частіше з’являється поруч зі своїм коханим — музикантом і військовослужбовцем Даніелем Салемом.

25 січня артист святкує 42-й день народження, і з цієї нагоди виконавиця присвятила йому чуттєве привітання в Instagram. Lida Lee опублікувала добірку кадрів, на яких закохані позують разом — як у робочих миттєвостях, так і в домашній, затишній атмосфері.

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

На знімках пара має абсолютно щасливий та розслаблений вигляд, а особливу увагу шанувальників привернуло фото Салема з донькою. Схоже, співачка вже добре знайома з Санта-Луною.

«Я не боюсь висоти, коли зі мною ти! З твоїм Днем! Сіпісіп!» — замилувала виконавиця.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/lidalee_official

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/lidalee_official

Окрім романтичних кадрів, уважні фанати помітили ще одну символічну деталь — нове парне татуювання пари. На пальцях Lida Lee та Даніеля з’явився візерунок, який при поєднанні складається у слово LOVE. Раніше закохані вже робили спільне тату зі словом «схожі», тож тепер їхній зв’язок закарбований одразу двома знаками.

Сам Даніель Салем не залишив привітання без відповіді та лаконічно написав у коментарях: «Люблю! Сіпісіп».

Татуювання Lida Lee і Даніеля Салема / © instagram.com/lidalee_official

Татуювання Lida Lee і Даніеля Салема / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Шанувальники пари теж не стримали емоцій — у коментарях під дописом з’явилися десятки теплих побажань і компліментів.

  • Чудові! Довгого-довгого щастя вам

  • Дуже гарна пара

  • З іменинником! Я знала, що ви будете разом, ніби інь та янь

Нагадаємо, нещодавно старша донька акторки Олени Кравець показала свого бойфренда, з яким рідко з’являється на публічних заходах. Маша привітала обранця з днем народження.

