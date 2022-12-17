Lida Lee, після розриву співпраці з MONATIK, випустила першу авторську пісню "З тобою"

Українська співачка Lida Lee та засновниця волонтерського штабу представила першу авторську пісню "З тобою".

Як розповіла Ліда, ця пісня про силу почуттів, які світять особливо яскраво під час блекаутів по всій Україні.

"З тобою" – пісня про мої почуття, насамперед. Про почуття, які ми оберігаємо від зайвих очей. Про кохання, присмак якого тільки загострюється у часи випробувань. Про відчуття світла та тепла, коли за вікном темрява та холод", – поділилася артистка.

Після завершення співпраці з "MONATIK CORPORATION", Lida Lee зібрала нову команду менеджменту та звукозапису. Разом з новою командою артистка почала піднімати важливі соціальні теми, активно підтримувати співгромадян своїми виступами на благодійних концертах залишаючись весь час в Україні.

"Як на мене, кохання не просто врятує світ. Кохання створює та наповнює світ теплом та сяйвом. Війна навчила помічати, цінувати та дорожити нашими почуттями до найрідніших. Моя місія – закарбувати стан мільйонів українців у рядках "З тобою", – додала Lida Lee.

Нагадаємо, раніше Lida Lee розповіла, як пережила розрив співпраці з Дмитром Монатіком. Артистка та продюсер підписали контракт на 10 років, втім їхній творчий тандем проіснував не довго.

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