Lida Lee після термінової госпіталізації вийшла на зв'язок і розповіла про перенесену операцію

Українська співачка Lida Lee після термінової госпіталізації вийшла на зв'язок і зізналась, що перенесла операцію.

Так, виконавиця нещодавно потрапила до лікарні, куди її доправили каретою швидкої допомоги. Як зізналась артистка, медики терміново зробили їй операцію, яка не була запланованою. Lida Lee поділилася, що намагалася не падати духом та поводилася оптимістично, і жартувала про свій стан. Однак знаменитість зробила важливий висновок, що має трішки збавити темп та відпочити.

"Іноді життя подає тобі знаки, що потрібно збавити темп. І якщо ти на них не реагуватимеш, то воно само тебе зупинить. Нещодавно я перенесла операцію… Раптову і незаплановану. Тому поки лікарі ставили різні діагнози, кожна моя хвилина була сповнена жартами та самоіронією… І так було завжди! Але зараз настав час додати щось мудре й раціональне!" – поділилася артистка.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee зізналась, що постійно працювала та поспіхом крокувала до поставлених цілей. Однак її тіло дало збій через виснаження. Тож знаменитість нині планує дати собі відпочинок і провести час з рідними, і надалі не перенавантажуватися.

"Я додала рух! Без подвійних сальто та вічного бігу, а простий розмірений, виважений рух вперед до поставлених цілей…Але є важливий момент, який я хочу нагадати: потрібно вміти зупинятися. Вчасно. Не чекати, поки тіло саме подасть сигнал… І зараз на різдвяні свята я дуже хочу зупинитись та провести час зі своєю сім'єю... Відчути справжню магію цієї пори, родинний затишок та поділитись зі всіма теплом і любов'ю", — поділилася зірка.

Нагадаємо, вранці 23 грудня Lida Lee повідомила, що потрапила до лікарні. Посеред ночі артистці довелося викликати карету швидкої допомоги, яка й доправила її до медзакладу.

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