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Lida Lee після зізнань про зраду і алкогольну залежність заспівала на сцені: який вигляд має співачка

Lida Lee після зізнань про зраду і алкогольну залежність заспівала на сцені: який вигляд має співачка

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Артистка тривалий час не з'являлася на публіці.

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, нині переживає складний період у житті.

Зокрема, артистка натякала, що бореться з алкогольною залежністю, та розповідала про зраду. На тлі цих новин виконавиця взагалі не з'являлася на публіці, приховала всі дописи у соцмережах та не виступала на сцені.

Однак цього разу Lida Lee зробила виняток. Артистка заспівала на концерті виконавця Позитива, який відбувся в Одесі. Вони разом виконали хіт гурту "Время и Стекло" – "Дим". Lida Lee заспівала партію замість Наді Дорофєєвої.

Lida Lee після тривалої паузи неочікувано з'явилася на публіці разом із Позитивом

Lida Lee після тривалої паузи неочікувано з'явилася на публіці разом із Позитивом

На концерті Ліда була одягнена в чорне вбрання. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. Присутні на концерті глядачі ділилися, що співачка майже не дивилася в залу та схвильовано поводилася на сцені.

Нагадаємо, Lida Lee нині переживає доволі тяжкий період у житті. Раніше вона натякала, що бореться з алкогольною залежністю та відвідує реабілітаційний центр. Нещодавно ж артистка зробила заяву про зраду, яка нібито погіршила її емоційний стан. Співачка не вдавалася в подробиці, а лише загадково зазначила, що "повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама".

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