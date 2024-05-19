Lida Lee після зізнань про зраду і алкогольну залежність заспівала на сцені: який вигляд має співачка

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, нині переживає складний період у житті.

Зокрема, артистка натякала, що бореться з алкогольною залежністю, та розповідала про зраду. На тлі цих новин виконавиця взагалі не з'являлася на публіці, приховала всі дописи у соцмережах та не виступала на сцені.

Однак цього разу Lida Lee зробила виняток. Артистка заспівала на концерті виконавця Позитива, який відбувся в Одесі. Вони разом виконали хіт гурту "Время и Стекло" – "Дим". Lida Lee заспівала партію замість Наді Дорофєєвої.

Lida Lee після тривалої паузи неочікувано з'явилася на публіці разом із Позитивом

На концерті Ліда була одягнена в чорне вбрання. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. Присутні на концерті глядачі ділилися, що співачка майже не дивилася в залу та схвильовано поводилася на сцені.

Нагадаємо, Lida Lee нині переживає доволі тяжкий період у житті. Раніше вона натякала, що бореться з алкогольною залежністю та відвідує реабілітаційний центр. Нещодавно ж артистка зробила заяву про зраду, яка нібито погіршила її емоційний стан. Співачка не вдавалася в подробиці, а лише загадково зазначила, що "повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама".

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