Lida Lee поділилась, як відреагувала на виліт з шоу "Танці з зірками"

Lida Lee поділилась, як відреагувала на виліт з шоу "Танці з зірками"

Зірка також розповіла, що й далі продовжує танцювати з Олексієм Базелою.

Українська співачка Lida Lee покинула шоу "Танці з зірками" у шостому прямому ефірі.

Як розповіла виконавиця "Світському життю", спочатку вона не повірила в це. Артистці було складно усвідомити те, що вона більша не учасниця "Танців".

"Я дуже емоційна, але не було сліз. Плакали усі навколо, окрім нас. Я не повірила. Це була така мить, коли я не розуміла, що сталось", - говорить Ліда.

Lida Lee та Олексій Базела / instagram.com/lidalee_official

Втім, наступного дня у соцмережах вимагали повернути зірку у шоу. Фани Lida Lee вважали, що вона має й далі танцювати.

"Я була шокована, бо я не розраховувала на таку підтримку. Ми вирішили віддячити глядачам, які нас так полюбили", - говорить артистка.

Lida Lee та Олексій Базела / instagram.com/lidalee_official

Тому вона з Олексієм Базелою продовжили й далі танцювати. Пара виконала контемп, який вивчила за один день, та опублікувала відео у соцмережах.

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