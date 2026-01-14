ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
625
Час на прочитання
1 хв

Lida Lee показала пікантне фото з Салем і розповіла про випробування в стосунках: "Нам їх вистачає"

Також артистка зізналась, що для неї є неприйнятним у взаєминах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Lida Lee і Даніель Салем

Lida Lee і Даніель Салем

Українська співачка Lida Lee показала пікантне фото в шоуменом Даніелем Салемом і розповіла про випробування в їхніх стосунках.

Пара вже не приховує роман. Тож, тепер закохані дедалі частіше діляться спільними романтичними фото та розкривають подробиці в стосунках. Зокрема, цього разу Lida Lee показала дещо пікантну світлину з обранцем. На знімку виконавиця позувала в халатику, а позаду неї стояв ведучий з голим торсом та ніжно її цілував.

Також співачка розповіла про випробування в їхніх стосунках. Виконавиця говорить, що кожні пари стикаються зі складнощами, і вони не стали винятком.

"Знаєте, у житті кожної пари є свої випробування, тому нам їх поки вистачає", - загадково поділилась артистка.

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Окрім того, Lida Lee чесно зізналась, що для неї є неприйнятним у стосунках. Виконавиця назвала три основні табу: неповага, мовчання та зрада.

"Неповага, приниження, брехня, порушення кордонів, які були заздалегідь обговорені, мовчання замість діалогу, впускати третіх осіб у стосунки", - розповіла про свої табу артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік пригадав початок стосунків із дружиною Христиною. Шоумен здивував, який ультиматум поставила йому обраниця.

Дата публікації
Кількість переглядів
625
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie