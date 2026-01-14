Lida Lee показала пікантне фото з Салем і розповіла про випробування в стосунках: "Нам їх вистачає"

Lida Lee і Даніель Салем

Українська співачка Lida Lee показала пікантне фото в шоуменом Даніелем Салемом і розповіла про випробування в їхніх стосунках.

Пара вже не приховує роман. Тож, тепер закохані дедалі частіше діляться спільними романтичними фото та розкривають подробиці в стосунках. Зокрема, цього разу Lida Lee показала дещо пікантну світлину з обранцем. На знімку виконавиця позувала в халатику, а позаду неї стояв ведучий з голим торсом та ніжно її цілував.

Також співачка розповіла про випробування в їхніх стосунках. Виконавиця говорить, що кожні пари стикаються зі складнощами, і вони не стали винятком.

"Знаєте, у житті кожної пари є свої випробування, тому нам їх поки вистачає", - загадково поділилась артистка.

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Окрім того, Lida Lee чесно зізналась, що для неї є неприйнятним у стосунках. Виконавиця назвала три основні табу: неповага, мовчання та зрада.

"Неповага, приниження, брехня, порушення кордонів, які були заздалегідь обговорені, мовчання замість діалогу, впускати третіх осіб у стосунки", - розповіла про свої табу артистка.

