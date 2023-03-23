Lida Lee показалася у закривавленій блузці та пояснила, що трапилося

З виконавицею стався неприємний інцидент.
Українська співачка Lida Lee не на жарт налякала своїх прихильників та змусила їх хвилюватися.
Артистка опублікувала в Instagram-stories фото своєї руки, де було видно, що рукав її блузки повністю заляпаний кров'ю.
"В мене просто, бл*ть, немає слів", - підписала фото Lida Lee.
Згодом артистка вийшла на зв'язок та пояснила, що трапилося. Зі співачкою все гаразд і на блузці була не її кров, а кота. Виконавиця поверталася додому та побачила чотирилапого, якого хтось збив та залишив на дорозі помирати. Знаменитість не змогла проїхати повз, тож зупинилася, аби допомогти.
"Зі мною все гаразд, дякую всім, хто переживав. А от ситуація – ну от зовсім не гаразд. Я повертаюся додому у час пік, оживлений рух, посеред дороги лежить збитий кіт. Звісно, той, хто його збив, поїхав. Я їду, і в мене просто розривається серце. Це вже не вперше така ситуація. Я не можу проїхати і просто зробити вигляд, що все гаразд, і залишити його там помирати. Я зупиняюся, підходжу… Він у крові, йому зачепило щелепу, він дезорієнтований, він не може встати, йти, нічого він зробити не може. Як можна не зупинитися, не допомогти?" – обурилася артистка.
Lida Lee шокована, що хтось так може вчинити з тваринами і не допомогти їм. До речі, з котом, якого рятувала виконавиця, все гаразд.
"Зі мною все ок! З котом теж все ок! А от з головами людей все не дуже", - написала у фотоблогу артистка.
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