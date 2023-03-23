Lida Lee показалася у закривавленій блузці та пояснила, що трапилося

Українська співачка Lida Lee не на жарт налякала своїх прихильників та змусила їх хвилюватися.

Артистка опублікувала в Instagram-stories фото своєї руки, де було видно, що рукав її блузки повністю заляпаний кров'ю.

"В мене просто, бл*ть, немає слів", - підписала фото Lida Lee.

Lida Lee саме цим фото налякала / Фото: instagram.com/lidalee_official

Згодом артистка вийшла на зв'язок та пояснила, що трапилося. Зі співачкою все гаразд і на блузці була не її кров, а кота. Виконавиця поверталася додому та побачила чотирилапого, якого хтось збив та залишив на дорозі помирати. Знаменитість не змогла проїхати повз, тож зупинилася, аби допомогти.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Зі мною все гаразд, дякую всім, хто переживав. А от ситуація – ну от зовсім не гаразд. Я повертаюся додому у час пік, оживлений рух, посеред дороги лежить збитий кіт. Звісно, той, хто його збив, поїхав. Я їду, і в мене просто розривається серце. Це вже не вперше така ситуація. Я не можу проїхати і просто зробити вигляд, що все гаразд, і залишити його там помирати. Я зупиняюся, підходжу… Він у крові, йому зачепило щелепу, він дезорієнтований, він не може встати, йти, нічого він зробити не може. Як можна не зупинитися, не допомогти?" – обурилася артистка.

Lida Lee шокована, що хтось так може вчинити з тваринами і не допомогти їм. До речі, з котом, якого рятувала виконавиця, все гаразд.

Lida Lee вдалося врятувати кота / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Зі мною все ок! З котом теж все ок! А от з головами людей все не дуже", - написала у фотоблогу артистка.

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