Lida Lee повністю оголилася у новому кліпі та зухвало попозувала з величезним пітоном

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, випустила нову пісню, яка отримала назву "Зима в пустелі".

Виконавиця вже й встигла представити кліп на композицію, в якому була повністю відвертою зі своїми слухачами. Артистка продемонструвала не лише своє огололене тіло, а й глибокі переживання та внутрішнє бунтарство.

У центрі уваги кліпу "Зима в пустелі" — змія, котра стала символом сміливості. Lida Lee, яка насправді боїться плазунів, прийняла виклик, щоб подолати страхи. Артистка змогла не лише дати раду своїй фобії, а й перетворити її на мистецтво.

Lida Lee

"Цей кліп насамперед про сміливість. Кожен з нас може знайти в собі сили для змін. Коли ти перебуваєш у вирію циклічних подій, але робиш крок вперед — це справжня трансформація. Зміни супроводжуються відчуттями невизначеності, адже ти не контролюєш ситуацію. Змія на тілі показує те, як можна приймати себе, попри страхи, невпевненість та невміння. І, подолавши їх, ти розумієш, що здатний на все", — ділиться співачка.

Режисеркою кліпу стала Світлана Симакова. Вона зізнається, що у відео намагалася поєднати фешн, сексуальність та страх, аби це мало гарний та чуттєвий вигляд. До речі, варто зазначити, що знімання відбувалися з дотриманням гуманних умов, тож пітон не постраждав.

"Я хотіла зробити цю історію особливою, щоб вона дійсно привертала увагу публіки. Мене цікавило, як поєднати елементи фешн, сексуальності та страху, створивши щось водночас красиве і чуттєве. Я сподіваюся, що глядачі захочуть передивлятися кліп і вивчати кожен його елемент", — зазначає режисерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер випустила дуетну пісню з артистом Cheev. У кліпі виконавці зіграли колишніх коханців.

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