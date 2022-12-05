Lida Lee пригадала кастинг в одного відомого продюсера: "Перше запитання було – підніміть кофтинку"

Юній артистці на той момент було лише 16 років.

Українська виконавиця Lida Lee пригадала, як починала свою співочу кар'єру.

Артистка розповіла, як вирішила у 16 років піти на кастинг до одного відомого продюсера. Поведінка чоловіка юну співачку тоді просто шокувала. Продюсер одразу поставив Ліду в неприємне становище, коли попросив, аби вона підняла свою кофтинку та показала бюст.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Я прийшла на кастинг до одного відомого продюсера. Я не хотіла до нього йти, але чогось я пішла. Була мала і дуже хотіла спробувати. Був черговий кастинг. Я пішла, і перше запитання було не "як вас звати", не "привіт", а "підніміть, будь ласка, кофтинку", я шокована. Це той був момент, коли я вагалася – розвернутися і піти або зробити те, що просять", - пригадала виконавиця в інтерв'ю "GLOSTER FM".

Артистка не стала називати імені продюсера, утім уточнила, що тоді у кімнаті було двоє чоловіків. Вона запропонувала їм щось заспівати, та вони стояли на своєму. Ліда ж просто пішла. Виконавиця переконана, що то був для неї урок.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Я розуміла, куди я потрапила, що це великий і складний шлях, де ти маєш відстоювати свої кордони", - поділилася Ліда.

Нагадаємо, виконавиця також розповіла, як переживала розрив співпраці з експродюсером Дмитром Монатіком. Зокрема, для Lida Lee це стало справжньою несподіванкою.

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