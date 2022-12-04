Lida Lee пригадала розрив співпраці з Дмитром Монатіком: "Здавалося, що це кінець Всесвіту"

Співачка Lida Lee пригадала, як переживала розрив співпраці з продюсером Дмитром Монатіком, який стався у липні 2021 року.

Виконавиця пригадала, що свого часу дуже мріяла почати роботу із MONATIK Corporation, адже до цього працювала із Дмитром як бек-вокалістка.

"Я мріяла про цю співпрацю. Я давно працювала з Дімою та командою як бек-вокалістка і завжди мріяла про те, щоб були інші творчі стосунки — як артист і продюсер. Діма - це людина, яка дуже надихала і надихає мене. Яка має смак, стиль і він дуже круто відчував мене як артиста, що саме я хочу нести і який мати вигляд", - розповіла Lida Lee у подкасті Gloster FM.

Фото: instagram.com/monatik_official

За словами співачки, тоді вона відмовляла багатьом людям, які пропонували їй співпрацю та була дуже щаслива, коли підписала контракт із Монатіком на 10 років. Для співачки припинення співпраці стало несподіванкою.

"Ми підписали контракт, і я розуміла, що на 10 років у моєму житті є обов’язки. Я підписала одразу все, бо я мріяла і хотіла цього. Я відмовляла багатьом продюсерам і багатьом людям, які пропонували допомогу. Чи була я готова до розриву контракту? Звісно, ні. Коли минув вже понад рік з того моменту, як ми розірвали контракт, я розумію, що все трапляється. Нам не дають таких випробувань, які ми не можемо пройти. На той момент мені здавалося, що це кінець Всесвіту. Я просто зрозуміла, що так - виплакалася, зібралася, подякувала за все, що було і пішли далі. Це неймовірний старт", - пригадала артистка.

Фото: instagram.com/svitsketv

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