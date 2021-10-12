Lida Lee про виліт з "Танців з зірками": "Цей проєкт подарував мені велику людину"

Lida Lee про виліт з "Танців з зірками": "Цей проєкт подарував мені велику людину"

Артистка подякувала всім, хто в неї вірив.

На каналі 1+1 відгримів шостий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

І за результатами глядацького голосування і балів членів журі шоу покинули співачка Lida Lee та її партнер Олексій Базела.

Lida Lee та Олексій Базела / instagram.com/lidalee_official

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала допис, де прокоментувала свою участь у шоу.

Lida Lee зізнається, що цей проєкт подарував їй велику людину та товариша – її партнера Олексія Базелу. Вона говорить, що дуже щаслива, що саме з ним пройшла цей нелегкий шлях.

Lida Lee та Олексій Базела / instagram.com/tanci1plus1

"Цей проєкт став для мене дуже рідним та особливим. З ефіру в ефір, від танцю до танцю ми намагалися відкриватися, змінюватися, бути собою, експериментувати, дивувати і танцювати душею і серцем, так, як відчуваємо", - поділилась артистка.

Співачка не приховує, що їй боляче усвідомлювати те, що вона вилетіла з "Танців з зірками". Тим більше багато людей стали її підтримувати та говорити, що вона несправедливо покинула шоу.

Lida Lee та Олексій Базела / instagram.com/lidalee_official

"Відкривши вранці соцмережі я просто плакала від побаченого... Така кількість приємних слів, підтримки, віри і такого бажання бачити нас далі - це чи не найбільша нагорода? Спасибі!"- подякувала всім знаменитість.

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