Lida Lee промовистим фото натякнула на нові стосунки

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Реклама

Українська співачка Lida Lee спричинила чутки про нові стосунки промовистим фото із загадковим чоловіком.

В Instagram-сторіз виконавиця від свого імені показала кадр, як її тримає за руку незнайомець. Що цікаво — знімок вона доповнила смайликом у вигляді червоного сердечка. Жодних пояснень у сторіз не було. Проте, підписники одразу ж почали підозрювати, що їхня кумирка не самотня. Такі чутки спричинила інтимність фото — парочка трималася за руки, а також співачка додала доволі романтичний смайлик.

Сторіз Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Раніше у Мережі ширилися чутки про роман артистки й актора Даніеля Салема. Вони досить часто проводили разом час. Ба більше, коли Салем був на службі, Ліда опікувалася його собакою. Все це викликало багато запитань у фанів, проте Даніель розвіяв всі здогадки, коли розповів, що їх поєднує лише дружба та робочі взаємини.

Реклама

"Ми дуже подружилися з Лідою, справді стали підтримкою одне для одного в багатьох моментах. Якщо чесно, раджу усім в житті знайти такого друга, як Ліда Лі", — зауважив раніше актор.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee розповіла про свій перший інтимний досвід. Співачка зізналася, що вона "пізня дівчинка в цьому плані".