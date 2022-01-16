Lida Lee розповіла, як на кастингах їй пропонували видалити ребра та збільшити бюст

Артистка навіть назначила дату операції.

Співачка та експідопічна MONATIK Lida Lee розповіла, як ледь не збільшила свої груди.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася, що лише нещодавно полюбила своє тіло та форми, втім, раніше вона дуже комплексувала через маленький бюст. Іноді зірка навіть уникала відображень у дзеркалі. Так, під час одного з кастингів артистці сказали видалити ребра та зробити мамопластику.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

"Дуже шановний мною чоловік сказав: "Лід, ну ось дивись, все ніби круто і зовнішність і голос гарний, але треба видалити нижні ребра і зробити груди"! Ну звісно ж я зрозуміла, що це жарт. Ні? Ви серйозно? Гаразд груди, але ребра? З ними, що не так? "Так, ребра потрібно однозначно! Буде круто коли твоя талія буде маленькою і це те, що нам потрібно"! Бігла я додому в сльозах, зарікаючись, що це був мій останній кастинг у житті. Навіщо потрібні такі жертви? Хіба тонка талія і великі груди якимось чином вплинуть на те, чи можу я займатися музикою, допоможуть бути почутими і доносити свої думки глядачеві? А ребра? А коли захочу народити, це ж небезпечно? Навіщо все це? Ні, стоп. Це не мій шлях! Час минав, а подібні фрази у своєму житті я чула, на жаль, не востаннє. "Крихітко, хочеш співати – йди займайся…" – хотіла б почути я, але ні, кінцівка була іншою", – пригадала Лідія.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Згодом учасниця шоу "Танці з зірками" почала піддаватися цьому впливу та наважилася лягти під ніж хірурга. Артистка прийшла на консультацію та приміряла імпланти. Потім Lida Lee здала всі необхідні аналізи та назначила дату операції. Коли співачка вже під'їхала до клініки, то неочікувано передумала.

"Мене ніби б'є струмом і тіло починає зовсім дивно труситися. Не скажу, що я з полохливих, але в цей момент мені справді стало страшно. Я спробувала якось заспокоїтися, але в голові мелькала лише одна фраза: "Не потрібно цього робити, не варто". І я розвернулась у бік дому", – поділилася вона.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Ліда зазначила, що зараз зовсім не шкодує про те, що не зробила мамопластику. Артистка полюбила своє "неідеальне, з родзинками" тіло.

"Воно моє! Танцююче! Співаюче! Живе! І справжнє! І я люблю його! Якось я втекла з-під хірургічного ножа і того дня побачила своє відображення... Привіт, гарне тіло. Давай знайомитися! Вибач, що ми довго не спілкувалися. Але, мабуть, нам потрібен був цей шлях", – додала виконавиця.

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