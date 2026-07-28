Lida Lee серйозно травмувала руку і налякала фанів фото в гіпсі: "Усі знайомі і команда були шоковані"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, серйозно травмувала руку.

Про це виконавиця розповіла в Instagram-stories. Артистка опублікувала низку світлин, на яких показала свою руку в гіпсі. Деякі кадри були зроблені в лікарні, де медики й робили огляд. Вочевидь, у співачки перелом руки.

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Як це сталося — Lida Lee поки що не розповідає. Однак, вочевидь, виконавиця травмувалась досить несподівано, що коли її знайомі та команда чули цю історію, то були відверто шоковані.

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Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

«Якось так… У мене гіпс був, до речі, один раз у житті. А це другий. Не знаю, як вам розповісти, що сталося, але у ту ніч усі мої знайомі і команда були шоковані», — ділиться артистка.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Сама ж Lida Lee не втрачає почуття гумору. Співачка звернулась до прихильників та зазначила, що тепер чекає на низку мемів із нею в гіпсі, а також показала приклад.

«Чекаю тепер ще на такі меми зі мною», — звернулась до фанів співачка.

Мем із Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee здивувала зізнанням про парні татуювання з коханим, шоуменом Даніелем Салемом. Закохані на своєму тілі закарбовують особливі моменти, що пов’язані з їхніми стосунками.

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