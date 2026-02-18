Lida Lee шокувала, як продюсерка вимагала в неї видалити ребра задля кар'єри

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Реклама

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, шокувала, як продюсерка вимагала в неї видалити ребра.

Виконавиці тоді було всього лиш 17 років. Вона хотіла стати учасницею одного із майбутніх музичних колективів. Ба більше, батьки Lida Lee вже й підписали контракт із продюсеркою, в якої було доволі специфічне бачення того, який вигляд мали б мати учасниці колективу. Співачка на проєкті "Що ДаLee" пригадує, що та вимагала видалити нижні ребра.

"Мені хотіли видалити нижні ребра у підлітковому віці. Мені було 17 років. Пам'ятаєте, дівчину Барбі з Одеси, вона видаляла ребра, була стрункою з ідеальною талією, грудьми. І от, хотіли зробити такий жіночий гурт, видалити нижні ребра і зробити груди", - пригадує виконавиця.

Реклама

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Продюсерка була для Lida Lee авторитетом. Тож, юна співачка загорілась цією ідеєю та пішла розмовляти з батьками. Виконавиця пригадує, що мама й тато були шоковані почутим. Врешті, вони й відмовили доньку від цієї операції та пояснили, настільки це ризиковано для здоров'я. Лише з часом Lida Lee зрозуміла, що вимога продюсерки була жахливою.

"Я приходжу додому і кажу тату й мамі. А я готова була на все, бо якась впливова людина сказала, що це буде круто. А я як дитина просто цьому повірила", - говорить співачка.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee розсекретила роман із шоуменом Даніелем Салемом. Артистка пояснила, чому вони тривалий час приховували стосунки.