Lida Lee шокувала стрижкою під хлопчика і зробила відверту заяву про своє минуле

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, вперше після перерви, яка тривала пів року, вийшла на зв'язок до фанів та потішила новинкою.

Виконавиця випустила трек-сповідь, який отримав назву "Сама". У новій пісні артистка поділилася зі слухачами, як шукала власне "я", минула складний шлях трансформації і що їй завжди допомагало у тяжкі моменти.

Кадр із кліпу Lida Lee

Особливої уваги привертає кліп на пісню. Lida Lee стисло переказала, що відбувається за лаштунками артиста. Виконавиця показала, як доводиться боротися із суспільним осудом, тиском та медійністю.

Співачка натякнула, що минула складний шлях. Зокрема, вона намагалася втекти від образу, який їй створили, знайти себе та повірити у власні сили.

Кадр із кліпу Lida Lee

Врешті, у кліпі Lida Lee продемонструвала, що змогла втекти від минулого, яке, до речі, зіграв шоумен-військовий Даніель Салем, та зробити крок до нового життя, яке сповнене любов'ю до себе та оточуючих, без брехні, фальші та колишніх демонів.

Кадр із кліпу Lida Lee

Також увагу привертає новий образ виконавиці. Артистка зняла перуку та продемонструвала свою сміливу стрижку під хлопчика.

Lida Lee

Нагадаємо, нещодавно новинкою потішив популярний співак Cheev. Артист випустив пісню "Таро" та кліп на неї, де знялася донька акторки Олени Кравець – Марія.

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