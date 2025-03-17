Lida Lee та Даніель Салем здивували своїм гонораром за знімання у фільмі

Українська співачка Lida Lee та ведучий і військовослужбовець Даніель Салем поділилися подробицями знімань у фільмі "Відпустка наосліп".

За словами артистки, її запросили до знімань після кастингу, в якому брало участь ще 12 інших акторок. Утім, жодної фінансової винагороди, за словами зірки, вона не отримувала.

"Я проходила кастинг, нас було 13. Я знімалася безкоштовно, бо це творчість. Але у нас є корпоративи", - розповіла Lida Lee в коментарі "Ранку у великому місті".

Так само на запитання про гонорари відреагував військовослужбовець Даніель Салем. Ведучий стверджує, що за головну роль у стрічці він грошей теж не брав: "Не було гонорару, бо це терапія. Це про кіно, а не гроші".

Даніель Салем / Фото: YULA company

Водночас Lida Lee заговорила про внутрішні трансформації під час війни. Так, після терапії з психологом вона відмовилася від образу "зручної дівчинки" й тепер постійно демонструє справжню себе без масок і перук.

"Мене дуже змінила війна. Дуже багато внутрішніх змін сталося в житті. Я більше не буду зручною дівчинкою. Так, я не приховую (що займалася з психологом – прим. ред.) і раджу всім це робити", - підкреслила Lida Lee.

Нагадаємо, реакція сайту tsn.ua також побувала на прем'єрі фільму "Відпустка наосліп" і зустріла ведучу Олену Кравець. У відвертому зізнанні знаменитість повідомила про зміни діяльності.