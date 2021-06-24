Lida Lee у червоному купальнику посвітила сідничками на пляжі

Артистка влаштувала палкий фотосет.
Підопічна мультиартиста MONATIK, співачка Lida Lee влаштувала фотосет на пляжі у купальнику.
На світлинах, які знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, виконавиця постала у червоному суцільному купальнику та крислатому капелюсі такого ж кольору. Зірка похизувалася стрункою фігурою та апетитними стегнами.
Також артистка посвітила пружними сідничками на тлі піску та зелені. На купальнику можна розгледіти напис "Достопримечательность".
У дописі Ліда оголосила про старт конкурсу для підписників.
Нагадаємо, Lida Lee випадково впала на премії YUNA 2021. Інцидент з артисткою стався у глядацькій залі.