Lida Lee у червоному купальнику посвітила сідничками на пляжі

Lida Lee у червоному купальнику посвітила сідничками на пляжі

Артистка влаштувала палкий фотосет.

Підопічна мультиартиста MONATIK, співачка Lida Lee влаштувала фотосет на пляжі у купальнику.

На світлинах, які знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, виконавиця постала у червоному суцільному купальнику та крислатому капелюсі такого ж кольору. Зірка похизувалася стрункою фігурою та апетитними стегнами.

instagram.com/lidalee_official

Також артистка посвітила пружними сідничками на тлі піску та зелені. На купальнику можна розгледіти напис "Достопримечательность".

instagram.com/lidalee_official

У дописі Ліда оголосила про старт конкурсу для підписників.

Нагадаємо, Lida Lee випадково впала на премії YUNA 2021. Інцидент з артисткою стався у глядацькій залі.

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