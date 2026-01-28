Lida Lee відповіла на критику її фігури і розкрила причину, чому набрала зайві кіло

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, відповіла на критику її фігури і розкрила причину, через яку погладшала.

Останнім часом артистці прилітає в Мережі, нібито вона стала значно більшою. Ба більше, деякі вже й навіть почали приписувати співачці вагітність. Lida Lee розставила всі крапки над "і". Виконавиця говорить, що й сама помітила, що погладшала. І на це, за словами артистки, є причина.

"Багатьох так зачепило моє тіло, що я вже не можу мовчати… Знаєте, ніколи не думала, що зіштовхнусь з такою ситуацією, що одного разу прокинувшись просто не влізу в одяг", - говорить артистка.

Минулий рік у Lida Lee був неабияк насиченим. Співачка, звичайно ж, займалась творчістю, а також працювала ведучою. Насичений графік просто не міг не сказатися на фігури виконавиці. Та вона сама ж спершу навіть не розуміла причини набору ваги, тож звернулась до лікаря та здала необхідні аналізи. Виявилось, що кіло набирались через постійні стреси та недосипання.

"Але постійні переїзди, чотири місяці знімань, які починались майже завжди о 6-7 ранку, дуже завантажений графік та виступи дали про себе знати. Знаєте, це було так страшно, я не могла зрозуміти, що відбувається і чому все змінилось так різко. Переживала, що це все через гормони чи щось гірше. Почала здавати аналізи, щоб зрозуміти стан. І мені кажуть, що це результат стресів та недосипів", - говорить співачка.

Тож, виконавиця радить коментаторам тримати свої думки, зауваження та критику при собі, адже їхні слова можуть дійсно когось образити.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee показувала, як вітала коханого, шоумена Даніеля Салема, з днем народження. Також артистка розсекретила, як вони з обранцем зазвичай проводять час разом.