Lida Lee вперше після зізнань в алкогольній залежності з'явилася на сцені

Артистка виступила в кабаре.
Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, вперше після зізнань в алкогольній залежності з'явилася на публіці.
Так, днями артистка натякнула, що має проблеми з алкоголем та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Після цих зізнань виконавиця припинила виходити на зв'язок, нічого не публікувала у фотоблогу, а старі світлини видалила.
Утім, 13 квітня Lida Lee вийшла на сцену. Як повідомив музичний портал "Музвар", виконавиця виступила в кабаре "Рояль 21+", а також опублікував відповідне відео. Lida Lee й раніше грала в шоу, однак цей виступ свіжий.
Зазначимо, днями блогер Богдан Беспалов заявив, що Lida Lee страждає від алкогольної залежності та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Про це йому нібито розповіли друзі артистки, а також у підтвердження надіслали відео, яке Ліда зняла в центрі та показала їм в особистому чаті в Telegram. Згодом артистка відреагувала на цей злив. Співачка зізналась, що в "найвразливіший момент у житті отримала ніж у спину від найближчих друзів".
Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич зізнався, що страждав від алкогольної та наркотичної залежності. Лідер гурту O.Torvald розповів, як боровся з проблемами.
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