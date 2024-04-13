Lida Lee вперше після зізнань в алкогольній залежності з'явилася на сцені

Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, вперше після зізнань в алкогольній залежності з'явилася на публіці.

Так, днями артистка натякнула, що має проблеми з алкоголем та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Після цих зізнань виконавиця припинила виходити на зв'язок, нічого не публікувала у фотоблогу, а старі світлини видалила.

Утім, 13 квітня Lida Lee вийшла на сцену. Як повідомив музичний портал "Музвар", виконавиця виступила в кабаре "Рояль 21+", а також опублікував відповідне відео. Lida Lee й раніше грала в шоу, однак цей виступ свіжий.

Lida Lee вперше з'явилася на публіці після новин про її алкогольну залежність

Зазначимо, днями блогер Богдан Беспалов заявив, що Lida Lee страждає від алкогольної залежності та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Про це йому нібито розповіли друзі артистки, а також у підтвердження надіслали відео, яке Ліда зняла в центрі та показала їм в особистому чаті в Telegram. Згодом артистка відреагувала на цей злив. Співачка зізналась, що в "найвразливіший момент у житті отримала ніж у спину від найближчих друзів".

Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич зізнався, що страждав від алкогольної та наркотичної залежності. Лідер гурту O.Torvald розповів, як боровся з проблемами.

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