Lida Lee здивувала сюрпризом для коханого Салема: співачка влаштувала неординарне побачення

Lida Lee та Даніель Салем

Співачка Lida Lee влаштувала романтичне побачення для свого чоловіка ресторатора, ведучого та актора Даніеля Салема й показала, як вони разом створювали особливий спогад власними руками.

Артистка вирішила перехопити ініціативу після зворушливих сюрпризів від коханого. Дорогою на локацію вона зізналася, що дуже хвилюється через свою ідею. Пара слухала музику в авто, співала та жартувала, а сам Салем до останнього не розумів, що саме для нього підготували. Lida Lee лише натякнула: на них чекає щось, що залишиться з ними надовго. Інтрига трималася майже до самого фіналу поїздки.

«Мені здається, що це дуже прикольна емоція, бо це щось, що ми створюватимемо своїми руками, а потім воно залишиться назавжди з нами. Зможемо дивитися і згадувати», — поділилася співачка.

Lida Lee та Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Коли пара нарешті прибула на місце, виявилося, що Lida Lee організувала для них перший спільний урок гончарства. І для артистки, і для Даніеля цей досвід став абсолютно новим. Закохані настільки захопилися процесом, що не приховували емоцій та постійно сміялися під час роботи з глиною.

Салем був приємно здивований таким форматом побачення, а сама співачка зізналася, що атмосфера виявилася навіть кращою, ніж вона очікувала. За її словами, це був не просто романтичний вечір, а ще й справжній релакс та можливість побути в моменті лише удвох.

На згадку про побачення пара створила власну вазу, яка тепер нагадуватиме їм про цей день.

