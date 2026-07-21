Lida Lee здивувала зізнанням про парні тату з Салемом і натякнула на сюрприз: "Це наше стоп-слово"

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Артистка та ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee поділилася подробицями про свої нові татуювання та вперше пояснила, чому одне з парних зображень із Даніелем Салемом має для них особливе значення.

Нині на тілі співачки вже 14 татуювань. Кожне з них пов’язане з важливими спогадами або життєвими подіями. Останнім часом колекція поповнилася ще п’ятьма малюнками. Особливе місце серед них займають парні тату, які артистка робить разом із коханим. Ба більше, один із символів став для пари справжнім секретним кодом під час суперечок.

«Є нове парне татуювання з Даніелем, це авокадо. Чому авокадо? Бо під час сварок це наше стоп-слово. І невдовзі з цим словом у нас ще дещо планується, і це не пісня, але поки що я не можу розповісти. Скажу лише, що ми дуже всіх здивуємо. Взагалі в нас вже три парні тату. Одне з них, як я жартую, це код від домофона, інше — слово „Схожі“, написане почерком одне одного. Він написав на листочку мені своїм почерком, а я йому — своїм, а потім майстер їх переніс. Ну й тепер авокадо», — поділилася зірка в інтерв’ю «Новому каналу».

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Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

За словами Lida Lee, вона не може обрати єдине улюблене татуювання, адже кожне нагадує про важливий етап її життя. При цьому рішення зробити новий малюнок виникає в неї миттєво, а чекати вільного запису до майстра артистці зовсім не подобається.

«Улюбленого тату немає. Для мене вони всі особливі, адже кожне має свій сенс. Якщо виникає ідея, я вже наступного дня йду до майстра. І найгірше, коли в нього немає віконця найближчим часом. Я не люблю чекати. Коли розумію, що хочу нове татуювання, дуже чекаю цього дня. А після сеансу виходжу неймовірно щасливою», — зізнається зірка.

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee зізналась в неідеальних стосунках із Салемом і відверто розповіла про їхні емоційні сварки.

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