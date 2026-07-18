Lida Lee зізналась в неідеальних стосунках із Салемом і відверто розповіла про їхні емоційні сварки

Lida Lee та Даніель Салем

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Українська співачка Lida Lee зізналась в неідеальних стосунках із шоуменом Даніелем Салемом і відверто розповіла про їхні сварки.

Артистка поділилась, що часто в коментарях користувачі захоплюються їхньою з ведучим парою. Проте виконавиця говорить, що у них неідеальні стосунки. Зокрема, вони теж можуть сваритися, і при цьому доволі емоційно. За словами Lida Lee, існує стереотип, у в парі один більш запальний, а інший має бути спокійним задля балансу. Так от, у стосунках ведучого та співачки це зовсім не так.

«Ми з Даніелем неідеальна пара. Можливо, когось зараз це здивує, а хтось скаже, що це й так зрозуміло. Я вам зараз відкрию секрет: ми така італійська родина, що інколи у нас можуть літати сковорідки, тарілки, виделки. Все може прилетіти не в одне одного, а просто в простір, бо ми так вивільнюємо свої емоції. Кажуть, що пари — Інь-Янь. У нас в стосунках цього балансу немає», — зізнається виконавиця.

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Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Тим не менш, закохані працюють над стосунках та шукають рішення, як підтримувати одне одного та не ображати. До прикладу, вони обрали собі слово, яке можуть вимовити під час сварки. Коли хтось із них говорить «авокадо», то це означає, що необхідно зупинитися, заспокоїтися, вгамувати свої емоції, а потім вже обговорити все, що непокоїть. За словами артистки, розмови — це найкращий помічник у стосунках.

«Так було раніше, поки ми не навчились розмовляти. Діалог став такою суттєвою базою. Ми вигадали стоп-слово у сварках. Коли несеться ступінь сварки, який вже неможливо зупинити, у нас є стоп-слово „авокадо“. Це говорить про те, що ми маємо зупинитися. Якщо хтось із нас вимовляє це слово, то це табу для подальших емоцій. Якщо ми розуміємо, що на даний момент ми не зможемо беземоційно поговорити, ми можемо припинити цей діалог, повернемося до цього пізніше», — ділиться співачка.

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Також Lida Lee наголосила, що за час стосунків виросла як і вона, так і Даніель Салем. Вони працюють над тим, щоб обом було комфортно, та вчаться більше розуміти одне одного, адже цінують ці взаємини.

«За час наших стосунків ми дуже сильно виросли. Ми навчились говорити і щиро сказати про свої емоції так, щоб це не зачепило іншу сторону. Якщо тобі цінна людина і ви зараз із нею будуєте спільне майбутнє, то над ним важливо працювати. Конструктивні сварки — це ок, неідеальні стосунки — це ок», — підсумувала артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем зводив Lida Lee на романтичне побачення. Парочка показувала, як проводить час лише удвох.

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