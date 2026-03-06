Лідер "Без Обмежень" привітав сина з 8-річчям і показав його свіжі фото

Сергій Танчинець з сином / © instagram.com/sergii_tanchynets

Український музикант, фронтмен гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець поділився особистим моментом та вперше за тривалий час показав свого сина Лук’яна. Нагодою для рідкісної публікації став особливий день у родині артиста.

5 березня хлопчик святкує день народження — йому виповнилося вісім років. З цієї нагоди співак звернувся до сина в соцмережах та опублікував кілька світлин із ним.

Син Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

«Сьогодні пацанчику вісім років!» — написав Танчинець у своєму Instagram, жартівливо привітавши іменинника та додав смайл з сердечком.

У коментарях під дописом до привітань швидко доєдналися й прихильники артиста. Фани засипали Лук’яна теплими побажаннями, зичили йому щасливого дитинства, здоров’я та здійснення мрій, а також відзначили, що хлопчик росте дуже схожим на свого зіркового тата.

Син Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

Лук’ян один з двох дітей музиканта від шлюбу з колишньою дружиною Анною. Разом вони виховують також доньку Анастасію.

Пара була разом 15 років, однак 2023-го оголосила про розлучення. Причини розриву колишнє подружжя вирішило не коментувати публічно.

Згодом у житті артиста сталися нові зміни. Цьогоріч стало відомо, що Танчинець таємно одружився зі своєю коханою — піарницею Юліаною Корецькою. Пара знайома вже багато років, адже тривалий час працювали разом. Втім, коли саме закохані офіційно стали подружжям, вони поки не розголошують.

