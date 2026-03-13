Лідер "Без Обмежень" зізнався, коли планує дітей з новою дружиною

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / © instagram.com/yuliana_koretska

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який нещодавно вдруге одружився, поділився своїми думками про майбутнє сім’ї та дітей.

Співак зізнався, що з новою дружиною, піарницею Юліаною Корецькою, вони обов’язково планують поповнення.

Сергій поділився деталями у програмі «Тур зірками», що наразі через щільні графіки має страх не бути включеним у сімейне життя, проте в парі вони знаходять спільну мову в цьому питанні та планують дітей через декілька років, коли нагальні питання вирішаться, а вони сповна отримають насолоду від компанії одне одного:

«Обговорюємо. Через графік і цей весь „двіж“ ми поки що… якийсь період часу, рік або два, будемо насолоджуватися одне одним у такому вільному і спокійному… Ми не чайлдфрі. Ми обоє дуже любимо дітей. І я своїх двох, які у мене є, і Юліана… Ми хочемо дітей, правда, і вони у нас обов’язково будуть. Але зараз надзвичайно щільний графік, і було б нечесно на концерти їздити самому, незважаючи на дитину, яка вдома з мамою без мене», — пояснив Танчинець.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / © instagram.com/yuliana_koretska

Музикант зізнався, що минулий досвід дав йому уроки:

«Я так уже жив. На жаль, у мене був такий досвід, коли діти були постійно вдома, а я був постійно в дорозі. І це погана історія», — при цьому Сергій додав, що затягувати з народженням дітей вони не планують.

Також знаменитість зазначив, що весілля вирішили провести максимально скромно, уникаючи пишних бенкетів:

«Зараз було доречно провести цей вечір удвох, тихо, спокійно. Насолодитися цим моментом… Коли ми почали свої стосунки, ми вже розуміли, що одружимося… Стосунки якими були, такими і залишилися. Для мене. Я не знаю, як для Юліани», — розповідає музикант.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яким був день укладання шлюбу Сергія Танчинця з Юліаною Корецькою. Соліст розсекретив деталі таємного весілля.