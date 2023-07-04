Лідер "Без Обмежень" Танчинець потрапив до лікарні: "Мій хребет сказав досить"

Колективу довелося перенести чотири концерти.
Лідер українського рокгурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поскаржився на проблеми зі здоров'ям та показався на лікарняному ліжку.
В Instagram музикант опублікував знімок з лікарні, де йому ставлять крапельниці. Як пояснив співак у нього виникли проблеми з хребтом, через що він не може нормально рухатися. Тож нині Танчинець лікується.
"Мій хребет, вірніше його поперековий відділ, сказав "досить" і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатись і працювати стало вже зовсім тяжко", - поділився артист.
Колективу "Без Обмежень" довелося перенести чотири концерти. Так, виступи гурту в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі та Олександрії відбудуться вже в серпні.
"Хочу перепросити у всіх, хто чекав на наступні концерти, але все ж ми змушені їх перенести", - перепросив у шанувальників співак.
Нагадаємо, днями співачка Оля Полякова скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистка захворіла під час поїздки до Лондона.
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