Лідер "Без Обмежень" Танчинець розповів про знайомих, які загинули на війні: "Артобстріл не обирає"

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, що й серед його оточення є люди, життя яких забрала війна.

Зокрема, музикант розповів, що багато його знайомих ще від 2014 року захищають країну від окупантів. Після початку повномасштабної війни багато хто з оточення Танчинця пішов воювати. Утім, дехто з них вже ніколи не повернеться додому, адже їхні життя цинічно забрали російські військові.

"Загинуло багато моїх знайомих, декого я знав багато років. Але є й ті, хто воює від 2014 року і продовжує це робити. Я впевнений, що вони триматимуть прапор перемоги у своїх руках. Але війна – є війна. Особливо артобстріл не обирає – професійний ти військовий, чи тільки прийшов", - розповів музикант в ефірі телемарафону.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Танчинець поділився, на щастя, його рідні та близькі живі та здорові. Утім, і сім’ю музиканта торкнулася ця жахлива війна. Тесть і теща співака півтора місяця жили під окупацією під Ірпенем.

"Тесть із тещею мої перебували під окупацією під Ірпенем – усі ці півтора місяця. Я не зміг їх вмовити виїхати. Дуже складно вмовити людей це зробити. Особисто в моїй родині, слава Богу, втрат не було, але серед знайомих – величезна кількість", - розповів артист.

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