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Лідер "Без Обмежень" Танчинець розповів, скільки грошей українські зірки збирають на концертах за кордоном

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Лідер "Без Обмежень" Танчинець розповів, скільки грошей українські зірки збирають на концертах за кордоном

Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець в ефірі "Сніданку з 1+1" випустив нову композицію та відеокліп на неї, яка має символічну назву "24/02".

Це перша робота "Без Обмежень" від часів повномасштабного вторгнення Росії до України. За словами виконавця, майже два місяці у музикантів не було натхнення писати нові хіти – усі сили йшли виключно на допомогу рідній країні. За цей час співак проїхав понад 20 тисяч кілометрів, особисто перекваліфікувавшись у перевізника різноманітної гуманітарної допомоги. Після повернення у життя Сергія виступів він нарешті зумів написати нову пісню.

"Вдома я почав писати цю нову пісню "24/02". Я спочатку хотів її назвати "04:31 24/02", але потім ми зрозуміли, що звучить доволі складно. Це той день, який настав 8 років тому, але вся Україна відчула його 24 лютого. В процесі написання пісні мені зателефонував режисер Артем Григорян, розповів свою ідею у новій екранізації. І все збіглося, я кажу, що у мене тільки-но народилась пісня, ти вчасно подзвонив, давай знімати", - наголосив Танчинець.

Перша частина відеороботи йде у зворотному напрямку – реверсі. За словами Танчинця, це свідчить про те, що ми дуже хочемо все повернути назад, щоб війни ніколи не було. Час повернути неможливо, проте шлях до перемоги тільки один – вибороти свою державність.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02. Подвійна музична прем'єра у "Сніданку"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02. Подвійна музична прем'єра у "Сніданку"

Днями "Без Обмежень" мали благодійний концерт в Берліні, з якого Танчинець щойно повернувся. За кордоном гурт збирає кошти на потреби України.

"Далі продовжуємо концертувати і для військових, і давати благодійні концерти за кордоном, збирати кошти. І, звісно ж, українцям та іноземцям у країнах, до яких ми їздимо, розповідати про ситуацію в Україні і про те, що українці є сильні, незламні та вільні люди", - прокоментував співак.

Як говорить Танчинець, на подібних благодійних концертах зірки збирають понад пя'ть тисяч доларів, проте додає: частіше за все йдеться про виступи, де не один виконавець, а кілька. Географія виступів буває різною, не так давно "Без Обмежень" грали на центральній площі столиці Молдови – міста Кишинів. Там гурту вдалося зібрати кошти, на які буде придбано автомобіль для ЗСУ.

Рішення виступати за кордоном було прийняте через небезпеку подібних заходів на території України, адже щодня є загрози ракетних ударів.

"Я зізнаюсь, що за кордоном люди нам радо допомагають. Вони надзвичайно сильно переймаються ситуацією в Україні. І дуже щиро хочуть нам допомогти. Це зустрічається і на вулицях, і, само собою, в залі", - додав Танчинець.

Як наголошує виконавець, під час поїздок з невеличкими концертами містами України для військових гурт не залишає свій фірмовий бус "Без Обмежень" пустим – музиканти зв'язуються з волонтерами та дізнаються, що треба відвезти до того чи іншого міста. Тому з порожніми руками ніколи не приїздять.

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