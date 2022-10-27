Лідер "Без Обмежень" Танчинець розповів, як його родина обжилася у Японії і чому вона опинилася так далеко

Сергій Танчинець з дружиною розповіли, як підтримують стосунки на відстані.
Лідер українського рокгурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець свою родину – дружину Ганну, доньку Анастасію та сина Лук'яна – після початку повномасштабного вторгнення РФ до України вивіз із Києва.
Спочатку Танчинці поїхали до батьків дружини в передмістя столиці. Але надовго там не залишилися, йдеться у програмі "ЖВЛ". Рішення поїхати було дуже правильним, адже невдовзі населений пункт, де мешкають Ганнині батьки, окупували загарбники. Безпеку для своїх найдорожчих Сергій сподівався знайти в рідному Мукачеві. Але й звідти їх гнали сирени повітряної тривоги.
Тоді ані Сергій, ані Ганна навіть не здогадувалися – скоро їхнім обіймам перешкоджатимуть тисячі кілометрів. Адже з Польщі Ганна з дітьми подалася аж до далекої Японії.
"Ганна вчилась в Японії по обміну студентів, вона закінчила Шевченка як сходознавець, і вона знає мову. І ми зрозуміли, що їй там буде просто влаштувати свій побут", – пояснив Сергій.
Вони роз'їхалися в різні напрямки. І чи не вперше за 13 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно: він в Україні волонтерив, співав на благодійних концертах, привозив хлопцям із ЗСУ автівки, вона в Японії облаштовувала побут для дітей, працювала.
В Японії Ганна працює перекладачем, а її діти – 13-річна Анастасія та 4-річний Лук'ян – відвідують школу та садочок.
Нині Сергій спостерігає за тим, як ростуть і дорослішають його діти, лише з екрана телефона. Різниця в часі між Україною та Японією змусила родину вибудувати графік спілкування.
Відстань, різниця в часі, неможливість заглянути коханій у вічі не вплинули на стосунки пари. Як і 13 років тому, Сергій для Ганни – міцна опора. Вони обоє нині не будують планів на майбутнє, а от мріяти не забувають.
Нагадаємо, раніше лідер "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, скільки грошей українські зірки збирають на концертах за кордоном.
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