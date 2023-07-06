Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився рідкісним фото з фронту і показав, як змінився за час війни

Музикант також розповів, що перегнав авто для фронту до України.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни боронить Україну від російських загарбників, показав нове фото з фронту.

На сторінці в Instagram Хливнюк розмістив знімок, на якому зображений у військовій формі та в касці. На фотографії артист усміхається і спокійно дивиться в камеру:

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"16 місяців перегонів за існування української нації і держави! Честь знати справжніх! Вічна пам'ять полеглим за майбутнє дітей у європейській сім'ї гідних людей! Рядовий Хливнюк Андрій Володимирович" – написав під фото музикант.

Також у сторіз своєї сторінки в Instagram Хливнюк, у якого є свій фонд, розповів, що 7 з 10 його автівок для фронту вже приїхали до Львова і згодом вирушать на передову.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк зізнався, чи доводилося йому на війні вбивати росіян. Також музикант-захисник розповів, що робить на фронті і що входить в його обов'язки.

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