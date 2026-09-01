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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від Заслуженого артиста: причина

Артист пояснив, чому готовий відмовитися від звання.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк різко висловився про державні почесні звання для представників української культури.

Музикант опублікував емоційну заяву у Facebook. У ній він згадав про можливе позбавлення артистів державних нагород. Водночас Хливнюк натякнув, що нині не хоче перебувати в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Ба більше, співак заявив про готовність добровільно відмовитися від власного звання. Причину такого рішення він сформулював доволі різко.

«Позбавляти звань і нагород „діячів культури“ все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраїнську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого „заслуженого“, в такій компанії це лютий „крінж“», — написав Хливнюк.

/ © instagram.com/andriihorolski

© instagram.com/andriihorolski

Хливнюк не став уточнювати, кого саме має на увазі, говорячи про «таку компанію». Його допис, утім, прозвучав як критика нинішньої практики відзначення представників українського шоубізнесу державними нагородами.

Саме так музикант оцінив для себе ситуацію, в якій опинився після останніх рішень щодо почесних звань. При цьому Хливнюк не назвав конкретних артистів, яких вважає негідними таких відзнак.

Нагадаємо, напередодні Дня незалежності України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення заслуженими низку українських діячів культури.

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