Лідер "Бумбокс" Хливнюк назвав, за яких умов знову готовий співати російськомовні хіти

Лідер гурту "Бумбокс", український захисник і пілот ударного дрона Punisher Андрій Хливнюк дав вичерпну відповідь щодо того, коли почне співати свої російськомовні хіти.

Це запитання досі цікавить декого з фанів колективу, тож Хливнюк розставив крапки над "і" стосовно свого репертуару російською. Зробив він це під час одного з благодійних концертів за кордоном. Спілкуючись з прихильниками у залі Хливнюк неочікувано сказав, що є певні умови, за яких він знову погодиться співати "Вахтерам", "Хоттабыч" та інші російськомовні треки:

"Коли настане той час, коли ви заспіваєте свої російськомовні пісні… Та без проблем! Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення нафіг того Кремля, росіяни нанизують голови і сраки цих д*вбо*бів просто на стовпи - і будь ласка, будуть "Вахтерам", все, що ви хочете", - сказав зі сцени Хливнюк.

Хливнюк неочікувано назвав умови, за яких знову почне співати російськомовні хіти “Бумбоксу”

Також музикант мовив до зали:

"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, як мені здається. Україна – багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи. Під рашистською п...дерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирєй, кончених дебілів", - зазначив Хливнюк.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк висловив свою думку щодо того, коли в Україні закінчиться війна. На думку виконавця-захисника, війна лише почалася і триватиме дуже довго. Щонайменше протягом всього його життя.

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