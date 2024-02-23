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Лідер "Бумбокс" Хливнюк назвав, за яких умов знову готовий співати російськомовні хіти

Лідер "Бумбокс" Хливнюк назвав, за яких умов знову готовий співати російськомовні хіти

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Музикант емоційно висловився про свій репертуар російською на одному з закордонних концертів.

Лідер гурту "Бумбокс", український захисник і пілот ударного дрона Punisher Андрій Хливнюк дав вичерпну відповідь щодо того, коли почне співати свої російськомовні хіти.

Це запитання досі цікавить декого з фанів колективу, тож Хливнюк розставив крапки над "і" стосовно свого репертуару російською. Зробив він це під час одного з благодійних концертів за кордоном. Спілкуючись з прихильниками у залі Хливнюк неочікувано сказав, що є певні умови, за яких він знову погодиться співати "Вахтерам", "Хоттабыч" та інші російськомовні треки:

"Коли настане той час, коли ви заспіваєте свої російськомовні пісні… Та без проблем! Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення нафіг того Кремля, росіяни нанизують голови і сраки цих д*вбо*бів просто на стовпи - і будь ласка, будуть "Вахтерам", все, що ви хочете", - сказав зі сцени Хливнюк.

Хливнюк неочікувано назвав умови, за яких знову почне співати російськомовні хіти “Бумбоксу”

Хливнюк неочікувано назвав умови, за яких знову почне співати російськомовні хіти “Бумбоксу”

Також музикант мовив до зали:

"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, як мені здається. Україна – багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи. Під рашистською п...дерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирєй, кончених дебілів", - зазначив Хливнюк.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк висловив свою думку щодо того, коли в Україні закінчиться війна. На думку виконавця-захисника, війна лише почалася і триватиме дуже довго. Щонайменше протягом всього його життя.

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