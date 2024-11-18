Лідер "Бумбокс" Хливнюк відмовився від престижної міжнародної премії через відому скандальну росіянку

Лідер гурту "Бумбокс", український співак Андрій Хливнюк, який служить в лавах ЗСУ, відмовився від міжнародної премії у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського.

До слова, музикант став лауреатом престижної премії. Виконавець неабияк вдячний журі, що відзначили його "вклад в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини". Про що Андрій Хливнюк написав у своєму Facebook.

"Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність української держави", - ділиться музикант.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Однак артист відмовився від нагороди. Андрій Хливнюк зазначив, що не може прийняти премію, коли її лауреатами також стають люди, які "не впевненні в наданні Україні озброєння". Про кого саме йде мова співак не назвав. Але, очевидно, йшлося про вдову російського опозиціонера Олексія Навального – Юлію. До слова, вона теж стала лауреаткою відповідної премії.

Юлія Навальна публічно говорить, що проти війни. Однак вона не може чітко відповісти, чи потрібно надавати Україні західну зброю, адже, мовляв, "бомби вражають і росіян". Окрім того, вона вважає, що винен у війні лише путін, адже він її розв'язав. Але Навальна не бере до уваги, що саме росіяни зі зброєю в руках вторглися на українські землі.

"Як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий Сил оборони України (загін ударних БпЛА патрульної поліції Херсона), я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", - додав Хливнюк.

Допис Андрія Хливнюка

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