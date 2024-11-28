Лідер "Бумбоксу" Хливнюк відповів, що буде з "Вахтерами" та іншими російськомовними піснями гурту

Лідер "Бумбоксу", український співак Андрій Хливнюк прокоментував, що буде з російськомовним репертуаром гурту.

Колектив розпочав свою діяльність далекого 2004 року. За цей час гурт випустив чимало пісень, які стали хітами. Серед них були й російськомовні, наприклад, "Вахтерам". Лідер колективу Андрій Хливнюк в інтерв'ю "УП" запевнив, що з російським репертуаром покінчено надовго, а то й назавжди. Артист не дозволить собі співати російськомовні треки, тоді як з території Росії щодня випускають дрони та ракета по Україні.

"Вахтеры" (російськомовний хіт "Бумбоксу" - прим. ред.) прилітають кожен день до нас. Ось в Суми прилетіли "вахтеры", вбили людей, в Одесу, в Київ. З російськомовним репертуаром цього гурту покінчено на дуже-дуже довго, якщо не назавжди, я не впевнений", - запевнив артист.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрій Хливнюк також говорить, що на концертах час від часу просять заспівати ту чи іншу російськомовну пісню. Музикант на це реагує різко. Однак у співака є людина, яка вчасно втручається та приборкує його норов.

"У мене є завжди людина, яка мені нагадує, що не можна лізти в бійку, бо ти артист і це твій концерт. Бо скажуть, що Хливнюк "обурєл" і намагався дати ляща комусь зі своїх глядачів. У мене є спеціально навчені люди, які кажуть: "Андрію, все нормально, ти на концерті, спокійно", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк відмовився від престижної міжнародної премії. Причиною цього стала скандальна росіянка, яка теж опинилися серед списку лауреатів.

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