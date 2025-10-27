Лідер "Бумбоксу" Хливнюк неоднозначно висловився про пісню Макса Барських — співак відреагував

Андрій Хливнюк, Макс Барських

Український музикант, фронтмен гурту «Бумбокс» і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про творчість свого колеги Макса Барських і розпалив дискусію між фанатами.

Лідер гурту «Бумбокс» у свіжому випуску YouTube-шоу «Критиканти» послухав одну з композицій із нового альбому Барських, але, попри повагу до артиста, зауважив, що такий стиль музики — не його історія. Артист наголосив, що не засуджує колегу, але й не лишається прихильником такого звучання.

«Я таку музику не люблю. Ну, це Макс Барських — стадіони, мікрофони… Що я скажу? Він лишився собою. Зроблено дорого, багато, все нормально. Просто не люблю саме таку музику. Це міг бути дівчинка, хлопчик, інший виконавець — просто не моє», — сказав Хливнюк.

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Фрагмент інтерв’ю швидко розлетівся в TikTok і не залишився без відповіді самого Барських. Під одним із відео співак коротко, але зі сміхом, який відтворював емоджі, лаконічно написав про Хливнюка та ведучого Макса Нагорняка: «Сидять дві естетки». Тим часом у коментарях думки користувачів розділилися — одні підтримували Андрія, а інші ж стали на захист свого кумира Макса.

Який кумир — такі й фанати. Хливнюк не сказав нічого образливого, а тут позбігалися ображені, читати гидко

А я не переношу «Бумбокс». Тому так, кожному своє

Зроблений, дорого, багато… У Макса є душа, мудрість, глибина

Що за дивні коментатори. Хливнюк не сказав нічого образливого, лише про себе, що він таку не любить. Любіть Макса Барських ви — ніхто не відмовляє ж

