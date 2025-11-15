ТСН у соціальних мережах

Лідер "Бумбоксу" Хливнюк відмовився перекладати російськомовні хіти й пояснив позицію: "Це мої діти"

Артист також здивував, як росіяни «очорнили» відомий трек «Вахтерам».

Український музикант і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про майбутнє пісень гурту «Бумбокс», які написані російською.

Виконавець поділився, що поки планів на українськомовний переклад хітів немає. Андрій вважає це частиною шляху, який був у минулому. Натомість він відмовився виконувати їх на благодійних концертах «Бумбоксу». Крім того, зізнався, що з невиданого репертуару також має намір позбутися російської, тому що ця «мова воює з нашою».

«Нові пісні, які ніхто ще не чув — можливо (перекладу з російської — прим. ред.). Не хочу їх перекладати (колишні видані російськомовні хіти — прим. ред.). Це мої діти, чого я їх буду… Вони вже були. Це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати, якщо я інша людина? Пишу нові пісні. Перекладають і переаранжовують пісні ті, хто нових не пише. Було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті — супер», — розповів Хливнюк в інтерв’ю «Бомбардиру».

Цікаво, що хіт «Вахтерам» під час війни вже давно активно обговорюють саме росіяни. Вони приписали треку вигаданих теорій, які розходяться з реальністю. Зокрема, запідозрили пісню у популяризації «наркотиків». Артист вже прокоментував це. Хливнюк переконаний, що таким «вкидом» ворог хоче позбутися присутності гурту «Бумбокс» у своєму пропагандистському просторі.

«Це ворожий вкид. Вони зробили це спеціально, щоб очорнити. Важко пояснити аудиторії, яка до цього слухала цю людину й просила автографи, то треба міняти, бо ми ж „нацисти“. Тож вони вкинули цю фішку, що це пісня про „наркотики“. Ще вени якісь там… Це просто нісенітниця! Просто треш. Їм зручно. Хтось посидів, придумав, як налайнити на оцю пісню», — пояснив музикант.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк ошелешив захмарною сумою, яку йому пропонувала політична сила за агітаційну компанію.

